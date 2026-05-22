Acácio confirma recursos para atendimentos odontológicos de Calçoene

Recursos já foram pagos à prefeitura e serão usados na compra de equipamentos para ampliar atendimento nas unidades de saúde

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Brasília (DF) – A rede pública de saúde de Calçoene vai receber reforço na estrutura odontológica após a liberação de R$ 279,5 mil destinados por emenda parlamentar do deputado federal Acácio Favacho (MDB). Segundo informações divulgadas pela equipe do parlamentar, o recurso já foi transferido para a conta da prefeitura e deverá ser aplicado na compra de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde do distrito do Carnot e da UBS Vandenilson Ramos Amorim, na sede do município.

A proposta é fortalecer o atendimento odontológico nas duas unidades, ampliando a capacidade de atendimento e modernizando os serviços oferecidos à população. A expectativa é de que os novos equipamentos permitam mais agilidade em consultas e procedimentos, além de melhorar a estrutura utilizada por profissionais da saúde bucal no município.

O investimento também busca reduzir dificuldades enfrentadas por moradores de comunidades mais afastadas, principalmente do distrito do Carnot, que muitas vezes precisam se deslocar para outras localidades em busca de atendimento odontológico. Acácio Favacho afirmou que o objetivo é garantir mais qualidade no atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no interior do estado.

“A saúde não pode esperar. Equipar as UBSs do Carnot e da sede de Calçoene com consultórios odontológicos modernos é garantir que o cidadão do interior tenha o mesmo direito a um atendimento digno que qualquer pessoa na capital”, declarou o parlamentar.

Com o recurso já disponível, a próxima etapa será conduzida pela gestão municipal, responsável pelos processos de aquisição e implantação dos equipamentos nas unidades de saúde.