Acácio garante R$ 4,5 milhões para atendimentos nas UBSs de Tartarugalzinho

Tartarugalzinho (AP)

O município de Tartarugalzinho, localizado a 222 quilômetros de Macapá, recebeu a garantia de mais de R$ 4,5 milhões para reforçar a rede municipal de saúde. Os recursos foram destinados pelo deputado federal Acácio Favacho e já começaram a ser incorporados ao orçamento da prefeitura para custeio da atenção básica e modernização das unidades de saúde. A maior parte do montante, cerca de R$ 4,18 milhões, foi liberada por meio do Piso da Atenção Primária (PAP), mecanismo usado para financiar o funcionamento diário da rede pública municipal. O dinheiro será utilizado principalmente para manter atendimentos em áreas de difícil acesso, abastecimento de ambulanchas e deslocamento de equipes médicas até comunidades ribeirinhas.

Segundo a prefeitura, os valores também serão aplicados na compra de materiais permanentes, insumos hospitalares, fortalecimento das campanhas de vacinação e suporte logístico para visitas domiciliares feitas pelas equipes de saúde.

Além do custeio operacional, o parlamentar destinou outros R$ 349,9 mil em emendas específicas para aquisição de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde José Alves Meireles e Ipujucan da Luz Nascimento.

A previsão é que os investimentos permitam estruturar consultórios odontológicos, ampliar salas de vacina, modernizar espaços de coleta, curativo e inalação, além de melhorar recepções e áreas de espera para pacientes.

“Nosso compromisso é garantir que o cidadão de Tartarugalzinho tenha uma saúde de qualidade perto de casa. Esses recursos asseguram desde o combustível para a ambulancha até a cadeira do dentista na UB”, afirmou Acácio Favacho.

Com o reforço financeiro, a gestão municipal pretende ampliar o alcance das ações preventivas e manter a regularidade dos serviços oferecidos à população, sobretudo nas regiões mais afastadas da sede do município.