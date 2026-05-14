Açaí, farinha e mortadela: concurso elege ‘Mãe Mais Gulosa’ em Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Dez mães na disputa, uma mesa comprida e o desafio de devorar, no menor tempo possível, uma porção de açaí puro com mortadela frita e farinha da baguda. Foi nesse clima de “tudo ou nada” que o bairro da Fazendinha, em Macapá, recebeu a 2ª edição do concurso da “Mãe Mais Gulosa”. O evento deixou de lado os protocolos delicados para celebrar o vigor e o apetite das mulheres da comunidade em uma competição de tirar o fôlego.

O cenário da disputa não aceitava amadores. Assim que o sinal foi dado, o que se viu foi uma maratona de colheradas, em que a técnica de misturar a farinha com a cremosidade do fruto era o segredo para não perder segundos preciosos. Entre o barulho dos talheres e a torcida da plateia, as mães transformaram a refeição em um esporte de alta performance, provando que, para encarar esse banquete nortista sob pressão, é preciso ter muito mais do que apenas fome.

Pelo segundo ano consecutivo, o topo do pódio não mudou de mãos, e o desempenho foi digno de recorde. Kátia deixou as adversárias para trás ao limpar a vasilha em impressionantes 50 segundos, garantindo o bicampeonato e o prêmio de R$ 100. A segunda colocada também mostrou fôlego e não saiu de mãos abanando, levando R$ 50 para casa. Para as participantes, mais do que o valor em dinheiro, o que valeu foi a descontração de um momento pensado exclusivamente para elas.

O evento, que faz parte das ações sociais coordenadas pelo capitão Max Carvalho na área, reuniu cerca de 400 mulheres em uma programação intensa de lazer. Além do desafio gastronômico, o dia contou com música ao vivo, karaokê e o sorteio de mais de 200 prêmios, incluindo cestas básicas, bicicletas, air fryers e máquinas de lavar.

A iniciativa busca fortalecer os laços comunitários e oferecer um dia de descanso e diversão para quem, na rotina do dia a dia, raramente para para ser o centro das atenções. No fim das contas, a vitória relâmpago de Kátia foi apenas o ponto alto de um domingo em que a Fazendinha celebrou, com muito açaí, a força e a alegria das mães macapaenses.