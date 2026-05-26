Adolescente de 12 anos é apreendido em operação que terminou com suspeito monitorado morto

Adulto que usava tornozeleira morreu após confronto com a PM

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma operação policial registrada no fim da tarde desta segunda-feira (25) terminou com a apreensão de dois adolescentes, entre eles um menino de apenas 12 anos, e a morte de um suspeito monitorado por tornozeleira eletrônica, na Área Portuária do município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Operação Protetor realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram três indivíduos em atitude suspeita, possivelmente envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direção à área conhecida como “Berinjela”, apontada pelas forças de segurança como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a tentativa de abordagem, um dos homens efetuou disparos contra os policiais, que solicitaram reforço imediato.

Com apoio de equipes da própria Operação Protetor, além de militares do 4º Batalhão, foi montado um cerco na região. Durante a ação, dois adolescentes, de 12 e 15 anos, que acompanhavam o suspeito, foram capturados e apreendidos.

O terceiro envolvido conseguiu escapar inicialmente e, segundo a PM, voltou a atirar contra as equipes durante a fuga. Após informações repassadas pelo setor de inteligência, os policiais localizaram o suspeito em um imóvel na Travessa Santana, também na Área Portuária.

Ainda de acordo com a corporação, ao chegarem ao endereço, os militares tentaram realizar a prisão, mas o homem teria resistido à abordagem. Durante a intervenção, ele foi baleado e morreu no local.

O suspeito foi identificado como Romerson Marques Corrêa, de 31 anos, conhecido pelos apelidos de “Macaco” e “Zizinho”. Conforme a PM, ele utilizava tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes por roubo, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, desobediência judicial e homicídio.