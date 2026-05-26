ÁREA PORTUÁRIA DE SANTANA

Adolescente de 12 anos é apreendido em operação que terminou com suspeito monitorado morto

26, maio, 2026
Adulto que usava tornozeleira morreu após confronto com a PM
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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma operação policial registrada no fim da tarde desta segunda-feira (25) terminou com a apreensão de dois adolescentes, entre eles um menino de apenas 12 anos, e a morte de um suspeito monitorado por tornozeleira eletrônica, na Área Portuária do município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Operação Protetor realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram três indivíduos em atitude suspeita, possivelmente envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direção à área conhecida como “Berinjela”, apontada pelas forças de segurança como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a tentativa de abordagem, um dos homens efetuou disparos contra os policiais, que solicitaram reforço imediato.

Segundo a PM, grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas tentou fugir durante abordagem. Fotos: reprodução

Com apoio de equipes da própria Operação Protetor, além de militares do 4º Batalhão, foi montado um cerco na região. Durante a ação, dois adolescentes, de 12 e 15 anos, que acompanhavam o suspeito, foram capturados e apreendidos.

O terceiro envolvido conseguiu escapar inicialmente e, segundo a PM, voltou a atirar contra as equipes durante a fuga. Após informações repassadas pelo setor de inteligência, os policiais localizaram o suspeito em um imóvel na Travessa Santana, também na Área Portuária.

Ainda de acordo com a corporação, ao chegarem ao endereço, os militares tentaram realizar a prisão, mas o homem teria resistido à abordagem. Durante a intervenção, ele foi baleado e morreu no local.

O suspeito foi identificado como Romerson Marques Corrêa, de 31 anos, conhecido pelos apelidos de “Macaco” e “Zizinho”. Conforme a PM, ele utilizava tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes por roubo, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, desobediência judicial e homicídio.

Seles Nafes
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