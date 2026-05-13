Adolescente e comparsa são capturados em ponto de armazenamento e esconderijo do tráfico

Operação ocorreu em área de difícil acesso no bairro Remédios II, apontada como rota do tráfico no município

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de dois indivíduos na manhã desta quarta-feira (13), no município de Santana, distante cerca de 17 quilômetros de Macapá. A operação ocorreu em uma área alagada de difícil acesso no bairro Remédios II, apontada por levantamentos de inteligência como ponto de intensa movimentação relacionada ao armazenamento, preparo e comercialização de drogas, além de possível abrigo de integrantes de organizações criminosas.

A ação contou com a participação do Grupo Tático Aéreo (GTA), da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) e do 4º Batalhão da Polícia Militar. Durante a intervenção, dois suspeitos foram detidos em flagrante. Eles foram identificados como Alain Bruno Marques, de 20 anos, e um adolescente de 16 anos.

“Essa ação conjunta das forças de segurança, recebeu informações do setor de inteligência que davam conta do fluxo e movimento de indivíduos pertencentes às facções criminosas com forte atuação em Santana. Conseguimos levantar as informações precisas e tivemos êxito na prisão de dois elementos”, afirmou Bryan Fonseca, Bryan Fonseca do GTA.

Com os envolvidos, foram apreendidos diversos materiais, incluindo dois aparelhos celulares, 60 porções pequenas de maconha, uma porção de cocaína, além de dinheiro em espécie em notas de diferentes valores. Também foram encontrados sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes e uma bolsa usada para armazenamento do material.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.