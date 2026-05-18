Adolescente tenta matar a irmã a facadas enquanto ela dormia

Por OLHO DE BOTO, de Macapá

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Amapá após tentar matar a própria irmã a facadas, neste domingo (17), no município de Porto Grande, a 108 km de Macapá. Segundo as apurações conduzidas pelo delegado Felipe Rodrigues, a vítima, de 20 anos, estava deitada na cama quando foi atacada e atingida no peito, sem chance de defesa.

O marido da jovem tentou impedir o crime e entrou em luta corporal com o agressor. Durante a confusão, ele sofreu um corte na mão. Após a tentativa de homicídio, o adolescente fugiu. Ele foi localizado pelos agentes escondido dentro de um lago, em um terreno baldio, e acabou apreendido.

A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para Macapá. As últimas informações apontam que ela corre risco de morte.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio.