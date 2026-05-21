Adversários em 2014, Alcolumbre ressalta legado literário de Sarney: ‘sempre houve respeito’

Presidente do Senado conduziu cerimônia de lançamento da coletânea Três Romances, de José Sarney e reconheceu legado literário

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Davi Alcolumbre era deputado federal em 2014 quando encarou a candidatura de José Sarney para a vaga do Amapá no Senado. Durante a campanha, o ex-presidente da República declinou e o substituto, Gilvam Borges (então PMDB), foi derrotado. Ontem (20), 12 anos depois, Sarney teve o legado literário homenageado durante lançamento da coletânea “Três Romances”, no Congresso Nacional, numa cerimônia conduzida pelo atual presidente do Senado. A coleção reúne três das obras mais marcantes da produção literária de Sarney: O Dono do Mar, Saraminda e A Duquesa Vale uma Missa, romances reconhecidos pela capacidade de unir história, mito, memória e crítica social.

“A vida pública muitas vezes nos leva por caminhos diferentes, mas nunca deixou de existir entre nós o respeito, a admiração e o reconhecimento pela trajetória de Vossa Excelência. Que essas obras continuem sendo lidas e relidas por muitas gerações. E que o presidente José Sarney continue nos inspirando com sua inteligência, sua experiência, sua sensibilidade e sua dedicação ao Brasil”, afirmou.

Em ‘Saraminda’, ambientado nos garimpos do Amapá e da Guiana Francesa, Sarney retrata amores trágicos, disputas de poder e a cobiça pelo ouro em uma narrativa marcada pela força épica e pela crítica social. A personagem Saraminda tornou-se uma das heroínas mais marcantes da literatura brasileira contemporânea.

Já ‘O Dono do Mar’ apresenta uma epopeia amazônica que funde mito, tradição oral e poesia em prosa lírica, recriando histórias de pescadores maranhenses e projetando a cultura ribeirinha brasileira em dimensão universal. Em ‘A Duquesa Vale uma Missa’, romance histórico e introspectivo, Sarney mistura memória, obsessão amorosa e contexto político em uma narrativa marcada pelo simbolismo e pela influência da literatura francesa. As obras da coletânea também alcançaram reconhecimento internacional.