Alcolumbre e prefeitos debatem fortalecimento dos municípios do Amapá

Brasíia (DF) – O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), reuniu em Brasília prefeitos de oito municípios do Amapá para tratar de investimentos, obras de infraestrutura e demandas prioritárias das prefeituras. O encontro ocorreu na Residência Oficial do Senado durante a 27ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Participaram da reunião os prefeitos de Amapá, Calçoene, Itaubal, Laranjal do Jari, Porto Grande, Santana, Tartarugalzinho e Vitória do Jari. Entre os temas debatidos estiveram saúde, desenvolvimento regional, infraestrutura e ampliação de investimentos federais para os municípios.

“Os prefeitos sabem dos desafios enfrentados diariamente pela população e têm um papel fundamental no desenvolvimento das cidades. O nosso trabalho, aqui em Brasília, é ajudar a abrir portas, construir soluções e garantir investimentos para melhorar a vida das pessoas. O Amapá avança quando trabalha unido”, afirmou.

O senador também ressaltou a importância política da Marcha dos Prefeitos, considerada o maior encontro municipalista da América Latina.

“A Marcha é um momento importante para fortalecer o municipalismo e defender os interesses das cidades brasileiras. O Amapá participa unido, com diálogo, parceria e compromisso com o desenvolvimento do nosso estado”, disse.

A 27ª Marcha ocorre até 22 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), reunindo milhares de prefeitos e lideranças municipais de todo o país em debates sobre financiamento, gestão pública e desenvolvimento regional.