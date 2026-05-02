Amapá tem apenas Dorinaldo em comissão que discute o fim da escala 6×1

Colegiado é a última etapa antes da votação em plenário e deve analisar proposta ainda em maio

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De Macapá (AP)

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) é o único parlamentar do Amapá a integrar, como titular, a comissão especial da Câmara dos Deputados que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19, que trata do fim da escala 6×1. O colegiado foi instalado nesta terça-feira (28) e representa a última etapa de tramitação antes da votação em plenário.

A previsão, segundo o presidente da comissão, deputado Alencar Santana (PT-SP), é que o texto seja apreciado ainda no mês de maio. A proposta tem mobilizado o debate nacional ao tratar da redução da jornada de trabalho e da reorganização das escalas laborais no país.

Defensor da medida, Dorinaldo afirmou que o fim da escala 6×1 é uma pauta central da classe trabalhadora. “Minha posição política é pelo fim da escala 6×1, porque há vida além do trabalho. Essa é, sem dúvida, a maior bandeira da classe trabalhadora brasileira e todos podem contar com meu apoio”, declarou o parlamentar.

A relatoria da proposta ficará sob responsabilidade do deputado Leo Prates (Republicanos-BA). A comissão é composta por 38 membros titulares e igual número de suplentes, indicados conforme a proporcionalidade das bancadas. O grupo ainda contará com uma vaga extra para garantir o rodízio entre partidos não contemplados, enquanto analisa os dois textos que tratam do tema em tramitação na Casa.