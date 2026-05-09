Amapaense Luiz Fion conquista ouro na Suíça e vira tricampeão internacional de jiu-jítsu

Atleta formado em projeto social de Macapá venceu o Geneva International Open pela terceira vez consecutiva

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

O atleta amapaense Luiz Carlos Gomes Barroso, conhecido como Luiz Fion, conquistou neste sábado (9) mais um título internacional na carreira. Ele garantiu medalha de ouro no Geneva International Open, campeonato da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation realizado em Genebra. Com o resultado, Luiz alcança o tricampeonato da competição, após também conquistar o título nas edições de 2024 e 2025.

Competindo na categoria pena, até 70 quilos, o atleta mantém a sequência de resultados expressivos no circuito europeu de jiu-jítsu. A conquista em Genebra amplia a fase positiva vivida por Luiz ao longo da temporada 2026. No início do ano, ele venceu o Campeonato Europeu de Jiu-Jítsu, disputado em Portugal. Pouco depois, também conquistou ouro no AJP Tour, realizado em Turim.

Atualmente morando em Berna, Luiz representa a equipe paulista Cícero Costa Team, uma das mais tradicionais do jiu-jítsu brasileiro. A trajetória internacional começou ainda na adolescência, quando o atleta chamou atenção em competições e recebeu convite para treinar em São Paulo aos 17 anos.

Natural de Macapá, Luiz iniciou no esporte através do projeto social Cova dos Leões, no bairro Vale Verde, distrito da Fazendinha. O projeto é voltado à formação esportiva de crianças e adolescentes da periferia da capital amapaense.

Entre 2024 e 2025, o atleta conquistou o campeonato nacional da Espanha, resultado que contribuiu para sua consolidação no cenário europeu da modalidade e abriu caminho para a sequência de treinos e competições internacionais.

Com o novo ouro conquistado em Genebra, Luiz agora volta as atenções para os próximos desafios da temporada, incluindo o Grand Slam de Istambul e o Campeonato Mundial da AJP Tour, previsto para o fim do ano em Abu Dhabi, considerado um dos principais eventos do calendário internacional do jiu-jítsu.