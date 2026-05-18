Amigos usam teto de carro para transportar arraia de 47kg

O animal de grande porte foi pescado na Fazendinha e precisou ser transportado de carro após ser retirado da água durante a pescaria sob forte chuva

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma imagem impressionante tomou conta das redes sociais dos amapaenses. Um grupo de amigos pescadores posou orgulhoso ao lado de uma arraia gigante, capturada às margens do Rio Amazonas, no balneário da Fazendinha, em Macapá. O registro foi compartilhado por Vili Trindade, figura conhecida na capital pelo trabalho social e no ciclismo, mas que agora atrai olhares pelo talento na pescaria.

Apesar de ter ganhado as redes sociais agora, a captura ocorreu na madrugada do dia 6 de abril. O motivo da demora na divulgação foi um imprevisto comum para quem encara a força da natureza: devido à forte chuva que caía no momento da pescaria, Vili teve problemas com o celular, o que impossibilitou o compartilhamento imediato do registro feito no local batizado por ele como “Trapiche do Pescador”.

Naquela noite, a retirada da arraia — que pesou exatos 46,7 quilos — exigiu muito esforço sob o temporal. De acordo com Vili, o objetivo da pescaria é o consumo. “A ideia é comer. Tira só o filé”, afirmou, confirmando a finalidade alimentar da captura.

Para dar conta de um animal desse porte, Vili contou com a ajuda dos amigos conhecidos como “Casca de Bala” e Gedielsom, membros do grupo de pesca Piracema. A logística foi complexa e, após a luta para tirar o animal da água, foi necessário o uso de um carro para o transporte da arraia.

O sucesso da empreitada também dependeu de equipamentos apropriados para enfrentar peixes de grande porte. O grupo utilizou um molinete 7000 acoplado a uma vara de 60 libras, além de uma linha multifilamento de 65 libras, configuração robusta e necessária para suportar a pressão exercida pelo animal em meio à correnteza do Rio Amazonas.

Vili é morador e frequentador assíduo da Fazendinha, e garante que as pescarias de grandes peixes vão continuar. Para ele, a atividade vai muito além do hobby; é uma rotina que une o prazer do esporte à garantia de alimento de qualidade na mesa.