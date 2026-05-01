Anitta veste looks de estilista amapaense em dois clipes do novo álbum

Por JORGE ABREU, de São Paulo (SP)
O Amapá está presente no mais novo projeto musical de Anitta, o álbum “Equilibrium”, por meio do trabalho da estilista santanense Poliana Abrilhante. A cantora de Honório Gurgel (RJ) vestiu looks da especialista em crochê nos clipes “Mandinga” e “Desgraça”.
“Ter a Anitta vestindo as minhas peças foi bem importante. Eu sou fã do trabalho dela. Ela é a maior artista do Brasil, atualmente. Então, foi bem marcante para mim, até porque eu já queria vestir ela há um tempo”, disse Abrilhante ao Portal SN.
Segundo a estilista, a equipe da cantora entrou em contato, pela primeira vez, em busca de figurinos de crochê em 2022. Na época, Abrilhante havia se mudado recentemente para Niterói (RJ) e investia em suas primeiras criações profissionais.
“Finalmente, a gente conseguiu e foi no maior projeto da vida da Anitta, que fala sobre religiosidade, sobre fé, sobre candomblé. Então é muito importante estar presente nesse trabalho que tem tantas referências incríveis e fazem parte da minha vida também”, acrescentou.
Abrilhante fez história ao se tornar a primeira amapaense a ter seu trabalho exposto na passarela do São Paulo Fashion Week, a maior vitrine da moda da América Latina. Em 2024, ela apresentou suas peças na coleção “DUPE: A Streetwear Parody”, assinada pelo estilista Dario Mittmann.
De lá para cá, muitas portas se abriram, relata a santanense. Abrilhante voltou ao Amapá, em 2025, para compartilhar sua experiência no universo da moda em um painel da ExpoFavela. Na ocasião, ela disse que se surpreendeu com o acolhimento dos conterrâneos nesta nova fase da vida.
De Santana para as passarelas
Nascida e criada na periferia de Santana, município da região metropolitana de Macapá, Abrilhante conheceu a técnica de produzir peças com agulhas ainda criança, em 2007. A mãe dela aprendeu a fazer crochê durante tratamento de câncer, em Belém (PA), e, quando voltou para casa, curada, repassou os conhecimentos.
Em Niterói, a santanense lembra que chegou a vender monteiro-lopes para se sustentar. Ela saiu do Amapá para acompanhar os estudos de uma amiga e buscar novos rumos profissionais — mesmo sem ter planos concretos, na época.
Em meio aos trabalhos para levantar renda, o crochê ganhou força no período da pandemia, quando suas peças chamaram atenção nas redes sociais. A repercussão levou a estilista a produzir figurinos para artistas como Erykah Badu, Marina Sena, Iza e Gloria Groove.
“Marina Senna foi a primeira artista que eu vesti na minha carreira, em dois trabalhos bem especiais”, destacou. “Uma das mais marcantes para mim foi a Eryka Badu, uma das artistas mais incríveis que eu já conheci na minha vida”.
Abrilhante confeccionou, ainda, uma calça de crochê sob encomenda para o produtor e DJ Pedro Sampaio, que a vestiu em seu show no Macapá Verão, em 2025. “O stylist dele pediu para que eu produzisse uma peça justamente por eu ser do Amapá”, acrescentou.
Diante do crescimento profissional, a estilista se mudou, neste ano, para São Paulo, onde se concentra a maior parcela de sua clientela. Os planos dela são seguir conquistando espaço no mercado da moda e, assim, inspirar jovens das periferias da Amazônia a realizar seus sonhos.