Ao estourar boca de fumo, polícia encontra arma que pode desvendar homicídio em Macapá

Operação coordenada entre GTA e CIOP desarticulou ponto usado por grupo criminoso na zona norte da capital

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação integrada entre o Grupo Tático Aéreo (GTA) e a Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) desativou, nesta segunda-feira (11), um ponto de venda de entorpecentes no bairro Pacoval, em Macapá. A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma arma de fogo que pode ser a chave para elucidar um assassinato recente na capital.

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A ofensiva teve início após o recebimento de denúncias anônimas. O relato indicava que uma residência na região era utilizada como base logística para uma organização criminosa e centro de distribuição de drogas. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a suspeita e apreenderam no interior do imóvel mais de R$ 5 mil, diversas porções de substância entorpecente do tipo skank (supermaconha), além de um revólver calibre 38 e um carro prata.

​De acordo com o oficial Bryan Fonseca, responsável pela ocorrência, o armamento apreendido possui relevância criminal que vai além do tráfico. A suspeita é de que o revólver pode ter sido utilizado em um homicídio ocorrido no último dia 3, no bairro Cidade Nova. Os detalhes da execução ainda estão sob sigilo, mas a apreensão é fundamental para a conclusão das investigações.

Os suspeitos foram identificados como Leandro Pinheiro dos Santos, de 21 anos, e Lucas dos Santos de Souza, de 25 anos. Ambos foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

​O caso agora passa para a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura a possível participação de facções criminosas no assassinato.