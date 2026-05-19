Após anos de paralisações Janary Nunes será concluído

Macapá (AP) – Após anos marcados por paralisações, incertezas e sucessivos atrasos, o Conjunto Habitacional Janary Nunes voltou ao centro das prioridades da Prefeitura de Macapá. A gestão municipal confirmou que prepara um novo edital para concluir as obras do residencial, considerado um dos maiores empreendimentos habitacionais da capital.

A movimentação está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou), que já iniciou os procedimentos administrativos necessários para viabilizar a retomada do projeto ainda em 2026.

O residencial está localizado em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha e foi planejado para atender principalmente pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social que ainda não possuem moradia própria. Ao todo, o conjunto contará com 500 unidades habitacionais.

Segundo a prefeitura, a obra está praticamente pronta, mas dependia de ajustes administrativos e tratativas institucionais para voltar a avançar.

“O projeto vai voltar a avançar após a gestão municipal obter as informações necessárias e tratar sobre a retomada junto à Justiça e outros órgãos competentes”, afirmou o secretário da Semhou, Sávio Bordalo.

“Com 97% das obras concluídas, o projeto vai voltar a avançar após a gestão municipal obter as informações necessárias e tratar sobre a retomada junto à Justiça e outros órgãos competentes”, pontuou o secretário.

A expectativa agora gira em torno da publicação do edital que permitirá a contratação da etapa final dos serviços. A prefeitura considera a conclusão do residencial estratégica para reduzir o déficit habitacional de Macapá, que há anos enfrenta crescimento desordenado e ocupações em áreas de risco.

Além do Janary Nunes, a gestão municipal informou que também avalia novos projetos habitacionais voltados a servidores públicos e famílias atingidas por incêndios, enchentes ou que vivem em áreas de ressaca na capital.