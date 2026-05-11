Após flagra na contramão e fuga em alta velocidade, polícia prende “entregador do tráfico”

Mesmo sem habilitação, suspeito tentou escapar da PM e acabou detido com drogas e dinheiro trocado

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma perseguição policial movimentou a madrugada deste domingo (11) na zona norte de Macapá. Um motociclista suspeito de fazer “delivery do tráfico” tentou escapar de uma equipe do 2º BPM após ser flagrado trafegando na contramão.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito ignorou os sinais sonoros e luminosos da viatura e saiu em disparada pelas ruas, colocando motoristas e pedestres em risco durante a fuga em alta velocidade.

O acompanhamento tático terminou no bairro Novo Horizonte, onde o homem acabou cercado e abordado pelos policiais. Com ele, a PM encontrou porções de drogas, balança de precisão, tesoura, dinheiro trocado e um celular, materiais típicos do comércio de entorpecentes.

A polícia acredita que o suspeito utilizava a motocicleta para realizar entregas de drogas pela cidade. Além da suspeita de tráfico, o homem não possuía CNH e a motocicleta estava com várias irregularidades, incluindo descarga livre, licenciamento vencido e IPVA atrasado.

O suspeito foi levado para a delegacia e precisou ser algemado devido à tentativa de fuga.