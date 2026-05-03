Após recusar entregar arma, suspeito atira contra equipe do Bope e morre em confronto

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um suspeito morreu na noite deste sábado (2) após trocar tiros com uma equipe da Companhia de Choque do Bope durante uma tentativa de abordagem, na zona sul de Macapá.
De acordo com o relatório policial, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Araxá, em uma área conhecida por frequentes confrontos entre criminosos e a Polícia Militar do Amapá, quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e entrou em um beco na Passagem Santo Antônio.
Diante da fundada suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo ainda no beco. No momento em que seria realizada a busca pessoal, o homem sacou uma arma da cintura e efetuou disparos contra a equipe.
Um dos militares ainda tentou conter o suspeito e retirar a arma, mas não conseguiu. Segundo a polícia, o infrator continuou atirando, o que levou os agentes a reagirem para conter a ameaça.
Após o confronto e com o risco cessado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.
A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia, e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) por volta de 1h45 da madrugada deste domingo.
Até o fechamento da ocorrência, o suspeito não havia sido identificado. A arma utilizada por ele, uma pistola calibre ponto 380, foi apreendida e apresentada ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval.