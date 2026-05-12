Após tentativas frustradas de gravidez, casal tem filho abençoado pelo Papa

Por JORGE ABREU, de São Paulo (SP) para o Portal SN

O pequeno Fernando é o milagre na vida dos pais, Mykaela Santos e Alan Gomes. O casal, de Macapá, já havia tentado engravidar duas vezes antes da chegada do filho. E agora, com o bebê no colo, decidiu celebrar o primeiro aniversário dele de uma forma especial: uma viagem pela Europa. Durante passagem pelo Vaticano, último destino da celebração, a família foi surpreendida com um encontro que, para eles, será inesquecível. Fernando recebeu a bênção do papa Papa Leão XIV na audiência papal do dia 6 deste mês.

“É uma emoção que eu não consigo descrever. Nem o pai dele consegue descrever. Ver o Papa é inexplicável, assim, diante dos nossos olhos, tão pertinho. A bênção do Papa em nosso filho é a confirmação de que ele é muito abençoado”, disse a penteadista Mykaela Santos.

A mãe conta que, quando a família chegou à Praça de São Pedro, não sabia qual seria o melhor lugar para se aproximar do Papa e pedir a bênção em meio à multidão que aguardava os momentos de catequese e oração da audiência, realizada semanalmente no Vaticano.

Mykaela relata que turistas ajudaram ela e o marido a chamar a atenção dos seguranças do Papa. “Mi bambino, per favore”, gritavam. Até que os homens foram em direção à família amapaense, pegaram Fernando no colo e o levaram até Leão XIV. A cena marcou a história deles.

“Quando o segurança pegou meu bebê, a emoção tomou conta de mim. Eu já estava tremendo muito, chorando muito, sem saber o que fazer. Agradeci muito às pessoas que estavam à minha volta porque elas ajudaram”, detalhou.

O mais católico

O bebê, segundo os pais, é o mais católico da família. Para dormir, Fernando gosta de ouvir músicas da igreja, costume que mantém desde os três meses de idade.

“É o que acalma ele. Por isso esse momento foi muito significativo para todos nós”, acrescentou a mãe.

Mykaela, Alan e Fernando percorreram Portugal, França, Suíça e Itália até chegar ao Vaticano. O roteiro incluiu ainda a comemoração do aniversário de 1 ano do pequeno amapaense na Disneyland Paris. A viagem ocorreu entre os dias 23 de abril e 8 de maio.

“Voltamos para o Brasil totalmente agradecidos a Deus por tudo o que aconteceu, pela viagem que conseguimos proporcionar para o nosso filho. Eu e o pai dele trabalhamos ao longo de dois anos incansavelmente para isso”, finalizou Mykaela.