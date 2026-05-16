Apreendido, adolescente confessa ter ordem de facção para invadir casas e expulsar moradores

Objetos roubados das residências foram recuperados pela PM durante buscas em área de ponte usada como rota de fuga dos criminosos

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Integrantes de uma facção criminosa expulsaram moradores de duas casas e roubaram diversos objetos das vítimas, mas acabaram surpreendidos pela Polícia Militar do Amapá durante a fuga, na madrugada desta sexta-feira (15), no bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

A ação foi atendida por uma equipe do 2º Batalhão da PM, comandada pelo sargento Zeeyden, com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP). Houve perseguição e um adolescente de 17 anos ligado ao crime organizado foi apreendido.

Segundo a polícia, informações apontavam que integrantes de uma organização criminosa estariam promovendo possíveis ataques na região, além de ameaçar moradores e expulsar famílias de suas residências para impor domínio territorial.

O grupo criminoso já seria conhecido das forças de segurança por agir mediante intimidação e violência, sendo suspeito ainda de incêndios criminosos e expulsão de moradores que se recusam a obedecer ordens da facção.

Ao chegar na Rua Emílio Médice, esquina com a Avenida Miss Fátima Diniz, os policiais visualizaram cerca de cinco suspeitos deixando um beco na área conhecida como “Matinha”, carregando diversos objetos.

Quando perceberam a aproximação da viatura, os criminosos abandonaram parte dos materiais e fugiram para a região de ponte, considerada reduto do crime organizado.

Os militares conseguiram alcançar um adolescente de 17 anos, que, conforme a ocorrência, desobedeceu às ordens policiais e resistiu à apreensão, sendo necessário o uso moderado da força.

Durante as incursões na área de ponte, um homem conhecido como Forlan teria resistido à abordagem e acabou preso. De acordo com a PM, Forlan estaria descumprindo medidas judiciais ao permanecer em via pública em horário incompatível com as restrições impostas pela Justiça, além disso, era para estar usando tornozeleira eletrônica, mas deu fim ao aparelho.

Ainda segundo a polícia, ele possui registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico, disparo de arma de fogo em local habitado, corrupção de menor e ameaça.

Na continuidade das buscas, os policiais localizaram os objetos furtados sobre uma ponte que dava acesso às duas residências arrombadas.

Foram recuperados:

2 botijões de gás de 13 kg;

1 máquina de lavar;

1 centrífuga;

1 mochila;

6 hidratantes corporais;

6 perfumes;

7 sabonetes;

1 par de fones com caixa recarregável;

2 pranchas modeladoras;

1 kit recarregável para corte de cabelo e barba;

1 televisão de 50 polegadas;

1 caixa de som;

3 ventiladores;

1 motocicleta Yamaha R15;

1 motocicleta elétrica;

1 mostruário contendo diversas joias.

Conforme o relato da ocorrência, o adolescente apreendido confessou integrar a facção criminosa “FTA” e afirmou ter recebido ordens para expulsar duas famílias da área mediante ameaça de morte.

Ele relatou que os criminosos obrigaram os moradores a deixar os imóveis apenas com a roupa do corpo e disseram que retornariam para matar as vítimas caso elas permanecessem nas residências.

Após a saída das famílias, os suspeitos voltaram aos imóveis, arrombaram as casas e passaram a furtar os objetos.

As equipes tentaram localizar os moradores, mas inicialmente não conseguiram encontrá-los, possivelmente devido ao medo provocado pelas ameaças.

Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, um homem compareceu e se identificou como proprietário de uma das residências invadidas.

Segundo ele, aproximadamente seis criminosos chegaram ao imóvel e ordenaram que ele deixasse a casa imediatamente, sob ameaça de morte.

A vítima contou que abandonou a residência junto com a família sem conseguir retirar os pertences pessoais, temendo ser executada pelo grupo criminoso.

Os demais suspeitos conseguiram fugir. A participação de Forlan no furto não foi confirmada, e ele permaneceu preso por descumprimento de ordem judicial.