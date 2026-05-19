Artistas e ONG fazem debate acalorado sobre mudança de nome do Teatro das Bacabeiras

Macapá (AP) – O projeto do deputado Jesus Pontes (PDT) para rebatizar o Teatro das Bacabeiras com o nome do diretor Amadeu Lobato abriu uma das discussões mais intensas do cenário artístico amapaense nos últimos tempos. O texto, que ainda precisa ser sancionado pelo governador Clécio Luís (União), pretende renomear o espaço em “Teatro das Bacabeiras Amadeu Lobato”. Coletivos da classe artística relembram a participação de Amadeu nas mobilizações que pressionaram o então governo pela construção do teatro, numa época em que o projeto enfrentava forte resistência política. Já o Instituto Memorial Amapá é totalmente contra a alteração do nome do teatro e argumenta que o Bacabeiras possui valor histórico consolidado. A mudança apagaria parte da memória cultural construída ao longo de décadas. O debate ficou acalorado nesta terça-feira (19) no quadro SNTV.
Ficha técnica:
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior