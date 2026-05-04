Assaltante que usou máscara em roubo com morte do comparsa morre em confronto com a PM

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A trajetória criminosa de um assaltante chegou ao fim nesta segunda-feira (4), após um confronto com a Polícia Militar do Amapá, na zona oeste de Macapá. Por volta das 10h, uma equipe do 8º Batalhão realizava patrulhamento pelo bairro Marabaixo 4 quando avistou um indivíduo com um volume suspeito na cintura. Ao perceber a aproximação da viatura, “Frango”, como o indivíduo era conhecido, correu e entrou em uma residência localizada na Travessa Deus é Amor. Os policiais fizeram o acompanhamento com o objetivo de abordá-lo, mas, segundo a PM, o suspeito apontou uma arma de fogo na direção da equipe e efetuado disparos. Houve revide, e ele foi atingido.

O Samu foi acionado e confirmou o óbito ainda no local. Após os procedimentos periciais, a equipe policial se dirigiu ao Ciosp do Pacoval, onde apresentou a arma de fogo utilizada pelo suspeito e comunicou o ocorrido ao delegado de plantão.

Roubo com máscara

De acordo com informações da polícia, Frango já possuía antecedentes. Em 2025, ele foi preso acusado de participação em um roubo a uma mercearia no bairro Marabaixo 4, crime que terminou com a morte de seu comparsa, Joabi Monteiro Silva, de 22 anos, conhecido como “General”, durante troca de tiros com a PM.

Dias depois, o criminoso foi capturado pela Força Tática em um porto no Canal das Pedrinhas, quando se preparava para deixar a capital em uma embarcação com destino ao estado do Pará. Com ele, foram encontradas porções de drogas e a máscara utilizada no assalto à mercearia.

Durante o crime, os suspeitos agiram com extrema violência. O proprietário do estabelecimento, temendo ser morto, precisou apresentar sua carteira de identificação para provar que não era policial militar. Os policiais também informaram que o assaltante já havia sido preso por tráfico de drogas e corrupção de menor, em 9 de setembro de 2025.