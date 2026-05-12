Audiência de mestre-sala acusado de matar porta-bandeira é suspensa e frustra família

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Justiça do Amapá marcou para o dia 9 de junho a continuidade da audiência de instrução e julgamento, iniciada hoje (12), de Paulo Hermerson Santos de Oliveira, de 46 anos, acusado de matar a esposa, a porta-bandeira Locylene Ramos Figueiredo, em um caso tratado pela Polícia Civil como feminicídio. O processo corre na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá. Não foi possível concluir a sessão por causa da ausência de duas testemunhas consideradas essenciais ao processo: uma indicada pela acusação e outra pela defesa, esta última menor de idade, o que exige procedimento específico para o depoimento.

Locylene, conhecida como “Lene” no meio carnavalesco, morreu após ser internada em março de 2023. Na época do crime, Paulo Hermerson alegou que criminosos teriam invadido a casa do casal, no bairro Congós, e agredido a vítima durante um assalto. A versão, no entanto, foi descartada pela investigação. A perícia concluiu que o ferimento na cabeça da porta-bandeira não era compatível com uma coronhada, mas provocado por objeto perfurante. O inquérito também apontou histórico de violência doméstica e dependência financeira do acusado em relação à vítima.

O clima na audiência foi marcado por emoção e revolta dos familiares, que relataram anos de sofrimento vividos por Locylene, que junto com Paulo desfilava pela Emissários da Cegonha.

“A vida da minha irmã não era boa, era um relacionamento conturbado. Eu mesma mandei prender ele por duas vezes. Infelizmente não pude protegê-la das mãos desse homem”, desabafou Lecy Figueiredo, irmã da vítima, que veio da Bolívia para acompanhar a audiência.

A tia e madrinha da porta-bandeira, Lelian Figueiredo, também criticou a postura do acusado durante a sessão.

“Ele passou a audiência toda de cabeça baixa. Foi um covarde. A polícia procurou esse cidadão por três anos”, afirmou.

A mãe de Locylene morreu dois anos após o crime sem acompanhar o desfecho do caso. Paulo Hermerson permaneceu foragido até janeiro deste ano, quando foi localizado por agentes da forum foporta bandeiraDelegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em um barracão de confecção de fantasias na zona sul de Macapá.

Durante a audiência desta terça-feira, seis testemunhas foram ouvidas. O acusado participou por videoconferência. Na próxima etapa do processo, marcada para junho, serão ouvidas as testemunhas restantes e realizado o interrogatório do réu. Após essa fase, a Justiça decidirá se Paulo Hermerson será levado a júri popular.