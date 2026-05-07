DURANTE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS

Aula inaugural do Ifap reúne mais de 100 alunos em Tartarugalzinho

7, maio, 2026
Aula realizada ontem (5) marcou início do ensino técnico na Região dos Lagos
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Tartarugalzinho (AP)

O Instituto Federal do Amapá (IFAP) Campus Região dos Lagos realizou ontem (5) a aula inaugural em Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá. O evento ocorreu no Palácio 17 de Dezembro, sede da Câmara Municipal, e reuniu mais de 100 alunos nos primeiros cursos ofertados pela unidade: Microempreendedor Individual e Condutor de Turismo para Pesca. Nos primeiros meses, as aulas ocorrerão em uma escola municipal enquanto o governo federal finaliza o prédio que está sendo construído em um terreno doado pela prefeitura. 

A implantação do IFAP em Tartarugalzinho é considerada estratégica diante do potencial econômico da Região dos Lagos, que concentra atividades como mineração, agricultura, pesca e pecuária. A unidade integra o grupo dos 100 novos institutos federais autorizados pelo Governo Federal e está entre os primeiros com obras em estágio avançado, com previsão de entrega no segundo semestre de 2026. Outros três cursos foram abertos e terão processo seletivo: Agro negócio, Técnico em desmatamento comunitário e Cooperativismo.

Turmas dos dois primeiros cursos . Fotos: Divulgação

Quando estiver em pleno funcionamento, o campus deverá ofertar cursos técnicos e superiores gratuitos, ampliando o acesso à educação profissional e tecnológica. A proposta é evitar que estudantes precisem se deslocar para outros municípios em busca de formação.

A implantação do campus contou com articulação do senador Randolfe Rodrigues (PT), que atuou para incluir Tartarugalzinho na expansão da rede federal de ensino.

Seles Nafes
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