Aula inaugural do Ifap reúne mais de 100 alunos em Tartarugalzinho

Aula realizada ontem (5) marcou início do ensino técnico na Região dos Lagos

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Tartarugalzinho (AP)

O Instituto Federal do Amapá (IFAP) Campus Região dos Lagos realizou ontem (5) a aula inaugural em Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá. O evento ocorreu no Palácio 17 de Dezembro, sede da Câmara Municipal, e reuniu mais de 100 alunos nos primeiros cursos ofertados pela unidade: Microempreendedor Individual e Condutor de Turismo para Pesca. Nos primeiros meses, as aulas ocorrerão em uma escola municipal enquanto o governo federal finaliza o prédio que está sendo construído em um terreno doado pela prefeitura.

A implantação do IFAP em Tartarugalzinho é considerada estratégica diante do potencial econômico da Região dos Lagos, que concentra atividades como mineração, agricultura, pesca e pecuária. A unidade integra o grupo dos 100 novos institutos federais autorizados pelo Governo Federal e está entre os primeiros com obras em estágio avançado, com previsão de entrega no segundo semestre de 2026. Outros três cursos foram abertos e terão processo seletivo: Agro negócio, Técnico em desmatamento comunitário e Cooperativismo.

Quando estiver em pleno funcionamento, o campus deverá ofertar cursos técnicos e superiores gratuitos, ampliando o acesso à educação profissional e tecnológica. A proposta é evitar que estudantes precisem se deslocar para outros municípios em busca de formação.

A implantação do campus contou com articulação do senador Randolfe Rodrigues (PT), que atuou para incluir Tartarugalzinho na expansão da rede federal de ensino.