Bebê é flagrado sem proteção em moto elétrica e vídeo gera revolta em Santana

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um vídeo registrado por um motorista tem causado forte repercussão nas redes sociais ao mostrar uma mulher transportando um bebê em uma moto elétrica sem qualquer tipo de proteção, em Santana, município a 17 km de Macapá, no Amapá. Os rostos foram embaçados para preservar a identidade da criança. As imagens começaram a circular na quarta-feira (27) e mostram a condutora trafegando em velocidade considerada alta pela Avenida Santana, no sentido Paraíso–Fonte Nova. O bebê aparece sentado na parte da frente do veículo, sem capacete, cadeirinha ou equipamento de segurança, sendo sustentado apenas pelas pernas da mulher.

O caso reacendeu discussões sobre a circulação de bicicletas e motos elétricas nas ruas das principais cidades amapaenses, especialmente quanto à fiscalização e à segurança no transporte de crianças.

Nas redes sociais, internautas classificaram a cena como irresponsável e alertaram para o risco de acidentes envolvendo veículos elétricos, que se tornaram cada vez mais comuns no trânsito urbano.

Especialistas em trânsito alertam que transportar crianças sem equipamentos adequados pode configurar infração gravíssima e colocar a vida do menor em risco. Dependendo da análise das autoridades, a condutora também pode responder por expor a criança a situação de perigo, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).