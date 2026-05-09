Briga no trânsito termina em denúncia de homofobia: “viadão”

Motorista afirma ter sido alvo de ofensas após discussão provocada por buzina em congestionamento

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma discussão registrada no trânsito de Belém terminou em acusações de homofobia e viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (08). O caso aconteceu na travessa Benjamin Constant, entre a avenida Gentil Bittencourt e a avenida Nazaré, em um trecho conhecido pelo trânsito intenso e constantes engarrafamentos. Segundo relato do motorista que gravou a situação, ele seguia normalmente pela via quando percebeu a insistência da condutora de um carro que vinha logo atrás, utilizando a buzina repetidamente. Ao se aproximar de um semáforo amarelo, o homem afirmou que reduziu a velocidade para parar com segurança.

“Eu não sabia que eu ia encontrar um fresco na minha frente, viadão! Deve ter o teu rabo, né? olha o riso do viado!”, diz ela repetidas vezes.

Ainda de acordo com a vítima, a motorista teria descido do veículo bastante alterada e começado a gritar ofensas. O homem afirma que parte dos ataques teve conteúdo homofóbico. Depois, a mulher retornou ao carro e continuou acompanhando o veículo, fazendo novos xingamentos.

“Eu não sabia que eu ia encontrar um fresco na minha frente. Viado. Deve ter o teu rabo, né? olha o riso do viado!”, diz ela repetidas vezes.

Toda a situação foi registrada em vídeo pelo motorista e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando milhares de comentários e compartilhamentos.

Até agora, não há informações sobre investigação ou registro formal da ocorrência pelas autoridades.