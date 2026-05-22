Bruno apresenta piscicultura de Tartarugalzinho como referência nacional em Brasília

Brasília (DF) – O prefeito Bruno Mineiro palestrou nesta quinta-feira (21), durante a Marcha dos Prefeitos 2026, em Brasília. O evento, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, reúne gestores municipais e vereadores de todo o país. Na ocasião, o prefeito apresentou o projeto “Peixe na Mesa” como case de sucesso em políticas públicas voltadas ao fortalecimento da piscicultura e ao desenvolvimento econômico local.

Criado em 2021, o projeto foi desenvolvido para estimular a produção de pescado no município, fortalecer a economia local e ampliar o acesso da população a peixe de qualidade a preço popular. Ao longo dos anos, a iniciativa consolidou uma cadeia produtiva local, gerando renda para produtores e garantindo abastecimento para as famílias de Tartarugalzinho.

Referência para o estado

Os resultados alcançados pelo projeto contribuíram para que o município fosse escolhido como sede do primeiro centro de alevinagem do Amapá, implantado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A estrutura terá capacidade para abastecer a cadeia de piscicultura em todo o estado, consolidando Tartarugalzinho como polo estratégico do setor no Amapá. Durante a palestra, Bruno Mineiro destacou a trajetória do programa.

“O Peixe na Mesa nasceu de uma crença simples: que um município do interior do Amapá podia transformar o que tem de mais abundante em oportunidade para o seu povo. Hoje estamos na Marcha dos Prefeitos mostrando que isso é possível, e que Tartarugalzinho virou referência em piscicultura para todo o estado.”

Ao encerrar a apresentação, o prefeito deixou uma mensagem aos gestores presentes.