Cachorro acolhido por centro de reabilitação é baleado por vizinho em Macapá

Animal foi socorrido após ser atingido por disparos; caso ocorreu no bairro Goiabal e será investigado pela Polícia Civil

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um cachorro acolhido por pacientes e funcionários de um centro de reabilitação em dependência química no bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá, foi baleado por um vizinho da instituição, na tarde de ontem (19). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá. Segundo testemunhas, moradores ouviram os disparos e, logo em seguida, o ganido de dor do animal. Funcionários e residentes do centro prestaram os primeiros socorros para tentar conter a hemorragia até a chegada do Samu Pet de Santana, que teria atendido a ocorrência cerca de 30 minutos depois.

De acordo com relatos, o vizinho responsável pelos disparos alegou que encontrou o cachorro com uma galinha na boca e que o animal também teria comido ovos. O local é repleto de sítios e chácaras. A versão, no entanto, é contestada por integrantes do centro terapêutico.

“É um cachorro dócil, adotado pela instituição. (O vizinho) não perguntou de quem era o cachorro. Sempre tomei café na porteira com ele. Não sei o que ocorreu com esse vizinho, que alega que o cachorro teria comido ovos e corrido atrás de galinhas. Ele não mexe nos nossos bichos. É muito inteligente e ajuda vários pacientes na recuperação. Não entendemos essa versão”, afirmou um dos responsáveis pelo espaço.

Um dos residentes da instituição, que é policial, acionou as autoridades após o ataque.

“Era um vizinho muito bacana. Imagino se um tiro pegasse num residente daqui. Seria uma catástrofe. Acionamos os procedimentos de socorro urgente. O cachorro vai sobreviver. Vamos visitar ele hoje ”, acrescentou.