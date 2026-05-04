Cálculo de aposentadoria na AMPREV: duas regras, riscos e a importância da orientação especializada

Da equipe SOUSA ADVOGADOS, escritório de Macapá

No AMPREV, o cálculo da aposentadoria dos servidores públicos estaduais tem gerado dúvidas e, principalmente, prejuízos silenciosos. Isso porque, atualmente, coexistem duas formas distintas de cálculo do benefício — e escolher ou enquadrar-se na regra errada pode impactar diretamente o valor final da aposentadoria. Para os servidores vinculados ao Amapá, a primeira forma de cálculo está ligada às regras anteriores à reforma da previdência, que podem garantir integralidade e paridade, desde que cumpridos requisitos específicos. Já a segunda segue o modelo pós-reforma, com base na média de todas as contribuições, o que, na prática, costuma resultar em valores inferiores.

O problema é que nem sempre essa distinção é observada corretamente no momento da concessão do benefício. Em muitos casos, o servidor é enquadrado automaticamente na regra menos vantajosa, sem uma análise aprofundada do seu histórico funcional, tempo de contribuição e eventuais direitos adquiridos.

Essa falha no enquadramento pode representar perdas financeiras significativas ao longo de toda a aposentadoria. Uma escolha equivocada — ou uma análise superficial — pode reduzir o benefício mensal de forma permanente, afetando diretamente o padrão de vida do servidor após anos de serviço público.

Além disso, o cálculo da aposentadoria não envolve apenas a definição da regra aplicável. É preciso considerar corretamente verbas incorporáveis, períodos de contribuição, averbações e até mesmo progressões funcionais não implementadas, que podem alterar substancialmente o valor final do benefício.

Nesse cenário, confiar apenas na análise administrativa pode não ser suficiente. A complexidade das regras e a coexistência de diferentes sistemas de cálculo exigem um olhar técnico e estratégico, capaz de identificar oportunidades de enquadramento mais vantajoso e corrigir eventuais distorções.

É justamente nesse ponto que o acompanhamento por um profissional especializado faz diferença. Um advogado com atuação em regime próprio de previdência consegue revisar todo o histórico do servidor, simular cenários, apontar a melhor regra aplicável e, se necessário, atuar judicialmente para garantir o cálculo correto do benefício.

A experiência tem mostrado que muitos servidores só percebem o prejuízo após a concessão da aposentadoria — quando, muitas vezes, já estão recebendo valores inferiores ao que realmente teriam direito. Por isso, o ideal é buscar orientação antes mesmo de protocolar o pedido de aposentadoria.

Diante desse cenário, cresce a procura por assessoria jurídica preventiva, especialmente entre servidores que estão próximos de se aposentar. A análise antecipada permite não apenas evitar perdas, mas também planejar o momento mais adequado para requerer o benefício.

Em um sistema cada vez mais complexo, a aposentadoria deixou de ser um ato automático e passou a exigir estratégia. No âmbito da AMPREV, entender qual regra se aplica ao seu caso pode significar a diferença entre uma aposentadoria segura e um prejuízo financeiro permanente — razão pela qual a orientação especializada deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade.