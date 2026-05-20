ORÇAMENTO

Câmara aprova crédito extra para serviços nos distritos de Macapá

20, maio, 2026
Projeto enviado pelo prefeito interino Pedro Dalua prevê abertura de crédito especial, limpeza urbana, coleta de lixo e conservação de espaços públicos
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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Câmara Municipal de Macapá aprovou, por maioria absoluta, o Projeto de Lei Complementar nº 009/2026-PMM, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 120 mil no orçamento vigente para atender demandas da Secretaria Municipal de Mobilização e Participação Popular (SEMMOP).

A proposta foi encaminhada pelo prefeito interino Pedro Dalua e prevê a inclusão de elemento de despesa no orçamento da SEMMOP, permitindo a aquisição de insumos e materiais destinados à manutenção de serviços considerados essenciais nos distritos de Macapá.

De acordo com a justificativa apresentada pelo Executivo, os recursos serão utilizados em ações de capina e limpeza urbana, coleta de lixo, além da manutenção e conservação de espaços públicos distritais. O texto destaca que a medida busca garantir a continuidade dos serviços diante da situação considerada precária em diversos distritos do município, agravada pela insuficiência de materiais básicos.

A coleta de lixo aparece como uma das principais frentes que poderão ser atendidas com o crédito adicional de R$ 120 mil, juntamente com serviços de limpeza urbana e conservação de espaços públicos. Segundo o Executivo, a proposta busca garantir condições mínimas para manutenção da limpeza pública em áreas afetadas pela precariedade estrutural e insuficiência de insumos.

O projeto estabelece que o crédito especial será aberto no orçamento da SEMMOP dentro da função administrativa voltada à manutenção dos recursos humanos e materiais da secretaria. A fonte dos recursos será proveniente de anulação parcial de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia da Informação.

O texto aprovado também autoriza o Poder Executivo a realizar alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) para adequação da programação orçamentária decorrente da nova lei complementar.

Seles Nafes
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