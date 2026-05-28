Câmara aprova fim da escala 6×1: “recuo da oposição”, diz Malafaia

Único amapaense na comissão especial, deputado Dorinaldo votou a favor do relatório aprovado por 34 votos a 4 antes da matéria ir a plenário

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De Macapá (AP)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (27), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6×1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial. O texto foi aprovado em dois turnos no plenário da Casa e agora segue para análise do Senado Federal.

Mais cedo, a proposta já havia sido aprovada pela comissão especial da Câmara por 34 votos favoráveis e 4 contrários. O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) foi o único parlamentar amapaense titular da comissão responsável pelos debates e votou favoravelmente ao relatório.

O texto aprovado estabelece uma transição gradual para a nova jornada de trabalho. A redução para 40 horas semanais deverá ocorrer em até 14 meses após a promulgação da PEC. A proposta também garante ao menos duas folgas semanais aos trabalhadores, sendo uma preferencialmente aos domingos.

Os debates em torno da medida ganharam força nos últimos meses, impulsionados pelo apoio popular à proposta. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada em maio, mais de 68% da população brasileira se manifestou favoravelmente ao fim da escala 6×1.

“Hoje, tivemos um recuo significativo da oposição, uma vitória para a classe trabalhadora brasileira. Ainda hoje vamos votar em plenário e estou muito otimista com essa conquista”, declarou o parlamentar através das redes sociais.