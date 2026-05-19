Câmara define testemunhas e acelera apuração contra vice-prefeito afastado

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Comissão Processante da Câmara de Macapá avançou nesta terça-feira (19) em mais uma etapa do processo que pode resultar na cassação do vice-prefeito afastado Mário Neto (Podemos). Durante reunião reservada no Legislativo, os vereadores definiram três testemunhas que serão ouvidas na fase de instrução da denúncia. Os integrantes da comissão decidiram manter os nomes sob sigilo para evitar interferências externas e preservar o andamento da investigação.

O colegiado é formado por dois vereadores da base do ex-prefeito investigado pela PF Antônio Furlan: vereador Ezequias (PSD) e Alexandre Azevedo (Podemos), e Zé Luiz (PT) de oposição ao grupo.

Além de vice-prefeito, Mário Neto comandava a Secretaria de Finanças. A denúncia reúne suspeitas relacionadas à gestão da MacapáPrev, principalmente sobre a queda no saldo financeiro do instituto entre 2023 e 2024, além de supostas inconsistências contábeis e movimentações consideradas atípicas. Outro foco da apuração envolve a licitação para construção do Hospital Geral Municipal, alvo da Operação Paroxismo, da Polícia Federal, que investiga possíveis fraudes em contratos públicos da saúde.

Segundo a representação, Mário Neto teria responsabilidade político-administrativa por integrar o núcleo central da gestão municipal e por ter comandado a Semfi durante parte do período investigado. O documento também sustenta que ele assumiu a chefia do Executivo em ocasiões específicas, passando a responder administrativamente por atos da prefeitura.

O processo ganhou novo fôlego após o plenário da Câmara rejeitar, em abril, por 12 votos a 7, o parecer preliminar do relator Alexandre Azevedo que recomendava o arquivamento da denúncia. Com isso, a comissão retomou a coleta de provas, oitivas e deverá ouvir o próprio vice-prefeito afastado antes da elaboração do relatório final, que será submetido ao plenário da Câmara, responsável pela decisão definitiva sobre o caso.