Candidatos de concurso de Mazagão são alvos de mandados em Belém

Macapá (AP) – Equipes do Ministério Público do Amapá cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Belém (PA) durante a segunda fase da Operação Gabarito, que investiga suposta fraude no concurso público da Prefeitura de Mazagão. Os alvos foram candidatos suspeitos de participação em um esquema de comercialização de gabaritos.

A ação, deflagrada nesta terça-feira (26), foi coordenada pelo Gaeco, com apoio do Ministério Público do Pará. O MP não divulgou que tipo de provas foram coletadas durante as diligências.

Na segunda-feira (25), investigadores já tinham realizado uma “inspeção’ na sede da empresa Inaz do Pará, responsável pela organização do concurso.

As apurações indicam que gabaritos teriam sido vendidos por valores entre R$ 10 mil e R$ 30 mil, dependendo do cargo disputado. A primeira fase da operação ocorreu no dia 26 de abril após cooperação da Polícia Federal, quando nove mandados de busca foram cumpridos em Mazagão logo depois da aplicação das provas. Celulares, documentos e anotações foram apreendidos. A secretária de Administração de Mazagão foi um dos alvos dos mandados.

A prefeitura de Mazagão abriu 544 vagas, sendo 331 para contratação imediata e 213 para cadastro reserva. Os salários ultrapassamR$ 4,5 mil (nível superior). O MP recomendou que, por enquanto, a organização do concurso não retire os lacres dos malotes com as provas.