Casal transforma crise em negócio e cria hamburgueria em apartamento de conjunto habitacional

Após vídeo viralizar no décimo dia, Egla e Gabriel Arruda veem os pedidos dispararem e passam a atender por delivery a partir de casa

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

No pequeno apartamento alugado do conjunto habitacional São José, na zona sul de Macapá, o cheiro de hambúrguer na chapa e do frango frito passou a disputar espaço com algo invisível, mas poderoso: a esperança. Em meio ao desemprego e às incertezas, Egla e Gabriel Arruda, ambos com 25 anos, transformaram a própria cozinha em ponto de partida para recomeçar.

O desejo de empreender sempre acompanhou o casal, mas quase sempre esbarrou na falta de recursos. Ao longo dos anos, eles tentaram diferentes caminhos: sorvetes artesanais, venda de chopp, abacaxi temperado, bolos, joias e até o mercado financeiro. As iniciativas, embora promissoras em alguns momentos, não se sustentaram. Faltava investimento, estrutura e, muitas vezes, o básico para crescer. Diante disso, precisaram retornar ao trabalho com carteira assinada, como forma de manter a renda e recomeçar.

Porém, a situação se agravou recentemente. Gabriel deixou o emprego por problemas de saúde. Pouco depois, Egla também foi demitida, enquanto enfrentava um período delicado na família, com a mãe doente. Sem renda fixa, decidiram tentar mais uma vez — agora com o que tinham à disposição.

A hamburgueria nasceu dentro de casa, com Gabriel à frente da cozinha. Apaixonado por cozinhar, mesmo sem formação, ele assumiu naturalmente o preparo. Egla, além de auxiliar na produção e na embalagem dos pedidos, encontrou nas redes sociais uma possibilidade de impulsionar o negócio. Sem contar ao marido, começou a gravar e publicar vídeos com uma estratégia simples, mas intencional: alcançar quem ainda não conhecia o trabalho deles.

“Eu sabia que, se continuasse falando só com quem já conhecia, a gente não ia crescer. As pessoas olhavam e não compravam”, conta.

Durante dias, o retorno foi tímido. Até que, no décimo dia, um dos vídeos do casal empreendedor ganhou alcance. Novos clientes começaram a chegar, muitos dizendo que tinham conhecido a hamburgueria pela internet. O plano de manter tudo em segredo terminou ali. Um cliente comentou diretamente com Gabriel, e pouco depois ele já era reconhecido fora de casa.

Desde então, o movimento aumentou. A hamburgueria passou a funcionar com delivery e retirada, atendendo por aplicativos, enquanto o casal tenta se adaptar ao crescimento com recursos limitados. Sem transporte próprio, as compras ainda são feitas a pé, e a falta de equipamentos de refrigeração impede ampliar a produção.

Mesmo assim, os planos seguem. A ideia é expandir o cardápio, retomar produtos antigos e, principalmente, estruturar o negócio para crescer de forma consistente. Mais do que estabilidade financeira, o casal fala em propósito.

“Queremos abençoar pessoas com empregos dignos. Vivemos realidades duras no mercado formal e nosso sonho é que nossa empresa seja um lugar de respeito ao colaborador”, afirma Egla.

Casados há menos de um ano, ela, nascida em Manaus, e ele, amapaense, compartilham mais do que o mesmo espaço. Dividem a insistência em recomeçar, mesmo quando o cenário não favorece.

“A gente acredita que pode mudar de vida”.

Entre tentativas, perdas e recomeços, a hamburgueria improvisada deixou de ser apenas uma alternativa. Tornou-se resistência — e, agora, possibilidade.

Quem quiser fazer encomendas ou conhecer melhor o trabalho da hamburgueria pode acessar o perfil no Instagram @mr_cocofrangoo ou entrar em contato diretamente pelo WhatsApp no número +55 96 98104-1360, onde são recebidos pedidos e fornecidas informações sobre o cardápio e disponibilidade de entrega.