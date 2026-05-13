Clécio entrega 1ª feira com alojamento climatizado e banheiros para trabalhadores

Nova Feira do Produtor Rural garante descanso e banho para agricultores no AP

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Para quem vê as bancadas cheias de farinha, tucupi e frutas frescas, nem sempre é fácil imaginar o caminho percorrido até ali. Para a agricultora Sônia Terezinha, de 60 anos, esse caminho tem 227 quilômetros e começa na madrugada. Há quase três décadas, a rotina era marcada pela improvisação.

“A gente chegava e não tinha onde colocar as coisas, jogava no chão”, relembra.

Essa realidade mudou nesta terça-feira (12), com a entrega da nova Feira do Produtor Rural do Jardim Felicidade, na Zona Norte de Macapá. Após 20 anos sem reformas, o espaço foi totalmente reconstruído pelo governo do Estado, mas o diferencial não está apenas no concreto: está no acolhimento.

O grande destaque da nova estrutura é a área de apoio aos feirantes. Pela primeira vez, quem transporta os produtos do interior tem um espaço digno para o pós-viagem. O local conta com dormitórios climatizados, capacidade para até nove redes e banheiros modernos com chuveiros para o asseio pessoal.

O governador Clécio Luís, ao entregar a obra, enfatizou que o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com o respeito ao trabalhador.

“Depois de muito trabalho, é aqui que o agricultor vai descansar. Ele pode chegar de madrugada, descansa, trabalha o dia todo e depois tem um banheiro digno para tomar banho. É um espaço de produção e economia, mas também de dignidade. Quando o produtor é bem acolhido, ele oferece um serviço melhor e todos ganham”, destacou o governador.

A feira do Jardim Felicidade não é apenas um ponto de venda, é o coração financeiro de mais de 20 comunidades de Macapá, Cutias do Araguari, Tartarugalzinho e demais localidades do interior do estado.

O espaço se consolida como a segunda maior feira em volume de comercialização do estado, com uma movimentação econômica estimada em cerca de R$ 4 milhões para o ano de 2025. Atendendo aproximadamente 150 produtores por ano, a estrutura conta agora com 21 boxes totalmente reformados, quatro novas unidades construídas, além de lanchonete, áreas de carga e descarga e sala administrativa, garantindo melhores condições sanitárias para quem vende e para quem compra.

A inauguração também serviu de palco para o lançamento do edital do programa Amapá Mais Produtivo (Safra 2026/2027). Com um investimento de R$ 30,3 milhões oriundos do Tesouro Estadual, o projeto vai beneficiar 550 famílias produtoras. O foco é fortalecer arranjos como o cultivo de mandioca, fruticultura irrigada, manejo de açaizais, hortaliças e a criação de galinha caipira, dando fôlego novo ao setor agrícola regional.

O plano de revitalização do setor, executado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), segue avançando com novos investimentos. O cronograma de entregas do Governo do Amapá já prevê as próximas inaugurações para beneficiar outros trabalhadores e consumidores: a próxima unidade será a Feira do Produtor de Santana, seguida pela obra na Feira do Pescado no Perpétuo Socorro e as revitalizações das feiras do Buritizal e do Pacoval.