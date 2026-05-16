Clécio entrega escola histórica, avança com hospital e inaugura muro de arrimo em Amapá

Agenda concentrada no município ocorre em meio à programação do feriado de Cabralzinho

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De Amapá (AP)

O governador Clécio Luís cumpriu nesta quinta-feira, 14, e sexta-feira, 15, uma agenda de entregas, inaugurações e visitas técnicas no município de Amapá, durante o feriado estadual em homenagem a Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho. Entre os principais atos da programação estiveram a entrega da reconstrução da Escola Estadual Vidal de Negreiros, a inauguração do muro de arrimo da orla e a visita às obras do Hospital de Pequeno Porte (HPP), que já está com a estrutura física finalizada.

Na quinta-feira, 14, Clécio entregou a Escola Estadual Vidal de Negreiros totalmente reconstruída, ampliada e modernizada. A unidade, uma das mais tradicionais do município, atende cerca de 445 estudantes e recebeu investimentos superiores a R$ 4 milhões em obras estruturais, climatização, tecnologia e mobiliário. Durante a cerimônia, o governador destacou o caráter histórico da escola, que completou 60 anos de existência em 2025.

Já na sexta-feira, 15, o governador visitou as obras do Hospital de Pequeno Porte de Amapá, cuja estrutura física já foi concluída. A unidade deverá reforçar a rede de atendimento no município, ampliando a capacidade de assistência à população da Região dos Lagos. A programação também incluiu visita à nova delegacia, entrega de viaturas, drone e armamentos do programa Amapá Mais Seguro, além da presença da carreta “Aqui Tem Mais Especialistas”.



Outro destaque da agenda foi a entrega do muro de arrimo da orla do município, acompanhado da assinatura de ordens de serviço para urbanização do espaço, pavimentação e limpeza urbana. O Governo do Estado também anunciou investimentos voltados à agricultura familiar, com entrega de máquinas e equipamentos, distribuição de kits de alimentos para agricultores afetados pela praga da mandioca e lançamento do programa de mecanização agrícola.

Como parte simbólica da programação, o Governo do Estado transferiu por dois dias a sede administrativa estadual para o município de Amapá, primeira capital do antigo Território Federal do Amapá. A medida foi oficializada por decreto e marcou a celebração do feriado de Cabralzinho com atividades cívicas, culturais e esportivas, reforçando o caráter municipalista da gestão estadual.