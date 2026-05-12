Colisão frontal entre caminhão de lixo e Hilux deixa feridos na BR-156

Vítimas foram socorridas e levadas para Tartarugalzinho; acidente ocorreu próximo ao município de Amapá

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Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma colisão frontal entre um caminhão de coleta de lixo e uma caminhonete Hilux mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (12), no km 522 da BR-156, nas proximidades do município de Amapá, a cerca de 300 quilômetros de Macapá.

Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local do acidente e foram encaminhadas em estado de urgência para a unidade de saúde de Tartarugalzinho, município distante aproximadamente 222 quilômetros da capital.

Até o momento, as autoridades não divulgaram quantas pessoas ficaram feridas nem o estado de saúde dos envolvidos na colisão. As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.

Equipes da PRF estiveram no trecho para controlar o trânsito e realizar os levantamentos preliminares da ocorrência. A reportagem segue em atualização e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.