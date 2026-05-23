OURO EM PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Com aval do governo, mineradora contrata 1 mil trabalhadores e pode chegar a 2 mil empregos

23, maio, 2026
Governador Clécio Luís destacou que maioria das vagas foi ocupada por trabalhadores amapaenses durante reativação da mina em Pedra Branca
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís, afirmou que a retomada da mineração de ouro em Pedra Branca do Amapari, município localizado a 187 quilômetros de Macapá, já resultou na geração de mais de mil empregos nesta fase inicial da operação. Segundo o governador, a expectativa é que esse número alcance entre 1,5 mil e 2 mil postos de trabalho fixos nos próximos meses.

A atividade mineradora foi oficialmente retomada nesta quinta-feira (22), após quatro anos de paralisação, com a entrega da última licença estadual necessária para a operação da Amapá MineralsDesde 2022, o governo estadual vinha buscando novos investidores para a área após a paralisação das atividades da Tucano Gold.

“São mais de três anos de trabalho. Em 2022, antes de assumirmos o mandato, a mina parou sua operação. Então, nos anos de 2023 a 2025, nós trabalhamos muito para encontrar no mercado empresas sérias que quisessem vir pro Amapá fazer investimento para gerar emprego, renda, dignidade e desenvolvimento econômico”, destacou o governador Clécio Luís.

1 mil funcionários contratados na etapa inicial. Foto: PPBA

O governador também ressaltou que a retomada dos empregos ocorreu sem favorecimentos.

“Mil pessoas tiveram seu emprego de volta. Não por favor. Não por apadrinhamento. Mas porque uma empresa voltou a investir no estado”, afirmou.

A Amapá Minerals iniciou o processo de reestruturação da mina em setembro do ano passado. Segundo o governo, cerca de 70% dos trabalhadores contratados até agora são amapaenses. A empresa estima investir R$ 1,5 bilhão ao longo de três anos. Desse total, mais de R$ 370 milhões já teriam sido aplicados na reativação da operação mineral.

Seles Nafes
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