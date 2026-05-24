SÉRIE D

Com golaço de bicicleta, Trem faz história e garante vaga antecipada no Brasileirão

24, maio, 2026
Fotos: Rosivaldo Nascimento
Gotinha comemora gol. Ele brilhou na vitória da equipe amapaense sobre o Tocantinópolis, em Santana. Clube segue embalado na luta pelo acesso à Série C do Brasileiro.
Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O Trem Desportivo Clube fez história na tarde deste sábado (26) ao derrotar o Tocantinópolis Esporte Clube por 4 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto ocorreu no Estádio Augusto Antunes, em Santana, município localizado a 17 quilômetros de Macapá. Com o resultado, a Locomotiva garantiu classificação antecipada para a próxima fase da competição nacional.

O rubro-negro amapaense assegurou a vaga com duas rodadas de antecedência e confirmou a excelente campanha construída até aqui. Os gols da vitória foram marcados por Anderson Gotinha, duas vezes, e Mauro Praia, que também balançou as redes em duas oportunidades.

Um dos momentos mais marcantes da partida aconteceu no segundo gol de Gotinha. Após cruzamento na área, o atacante acertou uma bela bicicleta e marcou um golaço, levantando a torcida presente no Augusto Antunes.

Time amapaense dominou toda a partida. Fotos: Rosivaldo Nascimento/Giro do Esporte

Clube vive uma das melhores campanhas de sua história

O Trem dominou praticamente os 90 minutos, demonstrando força ofensiva, intensidade e controle da partida diante da equipe tocantinense.

Vivendo uma das melhores campanhas de sua história em competições nacionais, o time amapaense chega embalado para a sequência da Série D e mantém vivo o sonho do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Seles Nafes
