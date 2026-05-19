Com simplificação do manejo florestal, Pedra Branca alcança 1º lugar nacional em prêmio do Sebrae

Vencedores foram anunciados ontem à noite (18) em Brasília

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Brasília (DF) – O município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá, entrou para a história do empreendedorismo público brasileiro ao conquistar, nesta segunda-feira (18), o 1º lugar nacional do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), na categoria Simplificação. A vitória veio com o projeto “Floresta Legal”, iniciativa voltada à regularização e desburocratização do manejo florestal no município.

A premiação ocorreu em Brasília e reuniu experiências de prefeituras de todo o país consideradas referências em inovação, desenvolvimento econômico e incentivo ao empreendedorismo local. O projeto vencedor apresentado por Pedra Branca mostrou como o município estruturou um sistema de licenciamento para manejo florestal sustentável, permitindo maior segurança jurídica para produtores e empreendedores da região, além de estimular o uso responsável dos recursos naturais.

A iniciativa também foi destacada pelo impacto ambiental positivo, ao incentivar práticas sustentáveis, conservação da biodiversidade e redução da emissão de gases de efeito estufa.

A conquista ganha ainda mais relevância diante da dimensão da disputa nacional. Representantes dos 27 estados participaram da etapa final do prêmio, distribuídos em nove categorias, com média de 24 municípios concorrendo em cada uma delas.

“Somos o primeiro município amapaense a disponibilizar à população o licenciamento para o manejo florestal. Sabemos da grande responsabilidade e, por isso, preparamos uma equipe especializada para realizar todo o processo”, destacou o prefeito Marcelo Pantoja.