Como lidar com pessoas ruins

Jesus disse aos apóstolos, em forma de metáfora, que “não devemos jogar pérolas aos porcos”. Em outras palavras, o Salvador ensinou que existe um tipo de pessoa que não gosta de receber bondade. Em 2 Crônicas 30, encontramos um esforço do rei Ezequias para fortalecer a vida espiritual do povo que havia restado, já que a maior parte dele tinha sido levada cativa para terras estrangeiras. Ele foi zombado por alguns e entendido por outros. Veja a análise e tenha uma ótima segunda-feira (18) com nosso Deus e Senhor!!!