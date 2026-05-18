MEDITAÇÃO BÍBLICA DE HOJE

Como lidar com pessoas ruins

18, maio, 2026
2 Crônicas 30
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Jesus disse aos apóstolos, em forma de metáfora, que “não devemos jogar pérolas aos porcos”. Em outras palavras, o Salvador ensinou que existe um tipo de pessoa que não gosta de receber bondade. Em 2 Crônicas 30, encontramos um esforço do rei Ezequias para fortalecer a vida espiritual do povo que havia restado, já que a maior parte dele tinha sido levada cativa para terras estrangeiras. Ele foi zombado por alguns e entendido por outros. Veja a análise e tenha uma ótima segunda-feira (18) com nosso Deus e Senhor!!!

Seles Nafes
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