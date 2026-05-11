Criminosos mandam moradores deitarem no chão e executam jovem com tiro no rosto

Mesmo socorrido, João Vitor não resistiu aos ferimentos

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um jovem de 21 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de domingo (10), no bairro Fonte Nova, em Santana, município a 17 km de Macapá. O caso ocorreu por volta das 21h06, em uma residência localizada na Avenida Santana, no bairro Fonte Nova.

A vítima foi identificada como João Vitor da Silva Rocha. De acordo com relatos de testemunhas repassadas a Polícia Militar, ele estava na casa da mãe, junto com outras pessoas, quando dois indivíduos não identificados entraram no imóvel e ordenaram que todos se deitassem no chão. Em seguida, um dos suspeitos efetuou os disparos, atingindo o jovem na região do rosto e do braço esquerdo.

João Vitor chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pouco tempo depois. As circunstâncias e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas.

Informações preliminares de testemunhas apontam que a possível causa pode estar relacionada a situações envolvendo pessoas próximas à vítima, mas essa linha ainda será investigada.

O cadáver de João Vitor foi removido pela Polícia Técnico Científica e o caso já está sendo investigado para identificar os responsáveis e esclarecer os detalhes do crime.