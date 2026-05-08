Da Amazônia para Nova York, Sebrae coloca movelarias do AP em vitrine mundial do design

Macapá (AP)

O Amapá vai desembarcar em uma das maiores vitrines mundiais do design de móveis. Com apoio do Sebrae Amapá, do Governo do Estado e do Senai, duas movelarias locais foram escolhidas para representar o Brasil na ICFF 2026, feira internacional que ocorre entre os dias 17 e 19 de maio, em Nova York, nos Estados Unidos. A participação acontece poucas semanas após empresários amapaenses marcarem presença na tradicional Salone del Mobile Milano, na Itália — considerada uma das maiores referências globais do setor.

As duas empresas foram selecionadas para o projeto ‘Impulsionar Indústria Madeira e Móveis’, desenvolvido pelo Sebrae para preparar pequenas empresas da Amazônia para disputar espaço em mercados internacionais. Agora, os móveis produzidos no Amapá vão integrar a exposição do Projeto Brazilian Furniture, iniciativa da Abimóvel em parceria com a ApexBrasil.

“Estamos mostrando ao mundo que o Amapá tem design autoral, matéria-prima de excelência e capacidade produtiva para competir internacionalmente. Mais do que expor móveis, estamos levando identidade, cultura e sustentabilidade da Amazônia para o cenário global”, afirmou a gestora do projeto no estado, Mayara Santos.

As peças escolhidas para a feira carregam forte inspiração amazônica. Uma das empresas levará uma peça esculpida em maçaranduba maciça com base em ipê. A obra móvel faz referência ao fluxo dos rios amazônicos e traz detalhes inspirados na Fortaleza de São José de Macapá. A outra apresentará a mesa de centro “A Folha que Caiu do Céu na Amazônia”, produzida em madeira Angelim Pedra. A peça foi inspirada nas formas orgânicas das folhas da floresta e busca transformar biodiversidade em design contemporâneo.

A feira é considerada a principal plataforma de design contemporâneo da América do Norte e reúne arquitetos, lojistas, compradores e especialistas do mundo inteiro. Além de servir como radar de tendências, o evento é uma porta de entrada para novos negócios.

Segundo dados do Projeto Brazilian Furniture, somente em 2025 as ações internacionais do setor geraram cerca de 2,8 mil contatos comerciais e movimentaram mais de US$ 126 milhões em negócios.