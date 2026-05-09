DaLua quita 6 meses atrasados do Caixa Escolar e promete merenda regular

Protesto de coordenadores de caixas escolares em 2025. Atrasos afetavam manutenção e alimentação de alunos da rede municipal

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Macapá (AP)

A crise envolvendo repasses do Caixa Escolar nas escolas municipais de Macapá parece ter chegado ao fim. O prefeito interino Pedro DaLua (União) anunciou que concluiu o pagamento das parcelas em atraso referentes à manutenção das unidades de ensino e à merenda escolar da rede pública municipal. Os pagamentos incluem parte dos repasses de 2025, situação que impactava diretamente o funcionamento das escolas e o abastecimento da alimentação dos estudantes e foi motivo de vários protestos no ano passado (foto acima). Ao todo, a gestão quitou seis parcelas destinadas à manutenção das escolas e outras seis voltadas à merenda escolar, totalizando 12 repasses regularizados por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Durante agenda pública, DaLua classificou o cenário encontrado como preocupante e afirmou que a regularização dos pagamentos se tornou prioridade da administração municipal.

“Quando nós encontramos a prefeitura com seis das nove parcelas do Caixa Escolar atrasadas, aquilo me revoltou e me indignou. Nossa vontade era pagar tudo de uma vez, mas conseguimos avançar e hoje está na conta as últimas parcelas. Se tem uma coisa que as crianças do nosso município não vão mais ficar é sem merenda”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Karina Alfaia, disse que, além da quitação dos repasses, a prefeitura também iniciou a distribuição de gêneros alimentícios para reforçar o abastecimento das escolas da capital. Segundo ela, as medidas fazem parte da reorganização administrativa da rede municipal e buscam garantir melhores condições de funcionamento das unidades de ensino.