Defesa Civil reforça alerta para chuvas intensas e monitora áreas de risco

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Defesa Civil de Macapá intensificou o monitoramento em áreas de risco e pontos historicamente afetados por alagamentos após o alerta laranja emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais para fortes chuvas na capital amapaense. Além do acompanhamento das condições climáticas, o órgão reforçou orientações para moradores de regiões de baixada e áreas de ressaca, consideradas mais vulneráveis durante o período chuvoso.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Nadson Costa, as equipes foram mobilizadas desde as primeiras horas do dia para atender possíveis ocorrências relacionadas às chuvas intensas.

“A Defesa Civil, desde as primeiras horas da manhã de hoje, está atenta a essas fortes chuvas. Foi emitido um alerta laranja para o dia de hoje. Então, a população deve ficar em alerta se tiver algum sinal de perigo, algum sinal de alagamento próximo à sua residência, nas áreas de baixadas, nas áreas de ressaca”, destacou.

O trabalho preventivo inclui o acompanhamento permanente das regiões previamente mapeadas pelo órgão, além de ações de orientação para minimizar os impactos causados pelas precipitações. As equipes permanecem em alerta para situações como alagamentos, quedas de árvores, rachaduras em imóveis e aumento repentino do nível da água.

A Defesa Civil orienta que motoristas evitem trafegar por vias alagadas ou estacionar veículos próximos de árvores durante temporais. Em casos de emergência ou sinais de risco, a população pode acionar o órgão pelos telefones 199 e (96) 99101-2066.