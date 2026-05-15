Delegacia de Crimes Cibernéticos já cumpriu 8 mandados contra pedófilos

Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu em flagrante um homem de 25 anos investigado por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (13), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no distrito de Mazagão Velho, no município de Mazagão. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER). Durante as diligências na residência do suspeito, os policiais localizaram arquivos com conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes armazenados no aparelho celular do investigado.

Segundo o delegado Breno Esteves, a especializada intensificou desde dezembro de 2025 as operações de combate a crimes sexuais praticados no ambiente virtual.

“Desde dezembro, a DR-CCIBER já cumpriu oito mandados de busca e apreensão relacionados a crimes envolvendo abuso sexual infantojuvenil, resultando em prisões em flagrante e apreensão de adolescente. Parte das operações ocorreu em parceria com a Polícia Federal, reforçando a integração das forças de segurança no enfrentamento desses crimes”, destacou o delegado.

A Polícia Civil reforçou que armazenar, compartilhar, divulgar, vender ou produzir material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com penas severas, especialmente quando cometido pela internet.