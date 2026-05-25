Delivery do pó, traficante reincidente e drogas na descarga: PM faz ‘atacado’ de flagrantes no Goiabal

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma sequência de abordagens realizadas por policiais do 8º BPM terminou com quatro pessoas presas por suspeita de tráfico de drogas no bairro Goiabal, zona oeste de Macapá, no fim da tarde de domingo (24). Entre os detidos estão um motociclista que fazia entregas com cocaína na mochila, um homem preso novamente apenas quatro dias após deixar a cadeia e um casal flagrado com entorpecentes escondidos até dentro da caixa de descarga do banheiro.

1º flagrante – o Delivery

A primeira ocorrência começou durante patrulhamento de rotina, quando os militares perceberam a atitude suspeita de um motociclista que tentou evitar a aproximação da viatura. Durante a revista, George Henrique foi flagrado com uma porção de droga no bolso da bermuda. Já dentro da mochila de entregas que ele carregava nas costas, os policiais encontraram mais duas porções de cocaína. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.

2º flagrante: o Reincidente

Enquanto a equipe organizava a condução do suspeito para a delegacia, outro homem chamou a atenção dos policiais ao mudar bruscamente de direção ao perceber a movimentação. Identificado como Antônio Marcos, ele acabou interceptado e, durante a abordagem, os militares encontraram quatro porções médias de cocaína escondidas no bolso da roupa.

De acordo com a polícia, Antônio já havia sido preso por tráfico de drogas apenas quatro dias antes da nova prisão, o que aumentou a suspeita de reincidência no crime.

3º flagrante – Drogas na descarga

Na sequência da operação, uma denúncia anônima levou os policiais até uma residência na Estrada do Goiabal apontada como possível ponto de venda de drogas. Ao notar a chegada da PM, uma mulher tentou se desfazer de uma sacola semelhante às apreendidas com os suspeitos anteriores e correu para dentro da casa.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram 13 porções médias de cocaína e outras quantidades de droga escondidas na caixa de descarga do banheiro. A mulher e o companheiro dela receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Ciosp do Pacoval junto com o restante dos envolvidos.