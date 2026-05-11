Dentista conquista o Miss Amapá Gay 2026

Após anos de preparação e evolução no concurso, Sofia Smith conquistou a coroa estadual e agora se prepara para representar o Amapá no Miss Brasil Gay

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A resiliência foi o principal acessório de Sofia Smith no último fim de semana. Em uma noite de gala marcada pela emoção em Macapá, a personagem criada por Luan Martins, de 24 anos, conquistou o título de Miss Amapá Gay 2026. A vitória coroou uma trajetória construída ao longo de anos de dedicação, iniciada ainda nos tempos de escola. Fora dos palcos, Luan divide a rotina entre duas profissões que também exigem precisão, criatividade e estética: cirurgião-dentista e cake designer. A disciplina aplicada nas duas áreas acabou refletindo diretamente na preparação para o concurso, especialmente após resultados frustrantes em edições anteriores.

“Isso aqui é fruto de um trabalho. Eu ia falar que era de nove meses, que foi a preparação para 2026, mas vem desde 2024”, contou Sofia em vídeo gravado logo após a conquista.

A caminhada no concurso foi marcada por evolução gradual. Na estreia, em 2024, Sofia terminou na quarta colocação. Em 2025, avançou para o terceiro lugar. Cada resultado serviu como aprendizado para aperfeiçoar postura, oratória e performance até chegar ao objetivo principal.

Para a edição de 2026, a preparação foi intensificada durante nove meses, em um processo focado em estética, presença de palco e confiança. A experiência acumulada nas tentativas anteriores ajudou Sofia Smith a transformar insegurança em maturidade competitiva, garantindo finalmente a coroa.

Inspiração

A inspiração para ingressar no universo miss surgiu em 2017, quando Luan assistiu à trajetória da amapaense Isis Goulart no cenário nacional.

“Vi ela ganhando o Miss Brasil Gay Universe. Pensei: ‘se ela chegou lá, eu também posso!'”, relembra.

Naquele mesmo ano, ainda no primeiro ano do ensino médio, Luan interpretou uma personagem transformista em uma peça teatral escolar. O que começou como atuação acabou despertando definitivamente o interesse pela arte drag e pelos concursos de beleza.

“Foi ali que eu tive certeza do sonho que crescia dentro de mim”, afirma.

Agora, com a faixa estadual no peito, Sofia Smith se prepara para representar o Amapá na edição histórica de 50 anos do Miss Brasil, um dos concursos mais tradicionais da cultura transformista do país.

“Agora é entregar um lindo trabalho no Miss Brasil. Aguardem”, projeta a nova miss, prometendo levar a força e a representatividade do extremo norte ao palco nacional.