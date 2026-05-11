Depoimento de enteado de professor condenado por abusos revela anos de sofrimento

Wylhame Dias da Silva já perdeu todos os recursos; juiz considerou comprovados abusos praticados dentro da casa da família e decretou perda do cargo

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Mais de dois anos depois da primeira decisão pela condenação, um professor da rede estadual do Amapá continua em sala de aula e em liberdade. Em 2024, o juiz Ailton Vidal, da 2ª Vara Criminal de Macapá, condenou o professor Wylhame Dias da Silva a 14 anos, 8 meses e 22 dias de prisão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra o próprio enteado, em Macapá. O magistrado também decretou a perda do cargo público.

O processo criminal correu em sigilo, mas o Portal SN teve acesso aos depoimentos e à decisão do magistrado. Quando prestou depoimento no processo, o rapaz tinha 20 anos e contou que os abusos começaram quando ele tinha entre 13 e 14 anos, de forma contínua dentro da residência da família, no bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá. A vítima tinha apenas 10 meses de vida quando a mãe passou a viver com o Wylhame Silva, com quem teve outros dois filhos.

A vítima relatou que sempre chamou o acusado de pai e que, inicialmente, acreditava que determinados comportamentos faziam parte de cuidados normais. Conforme o relato, o padrasto dizia precisar verificar suas partes íntimas por questões de higiene e pelo fato de ser professor de biologia. Com o passar do tempo, os atos evoluíram para masturbação e sexo oral.

O jovem afirmou ainda que os abusos aconteciam principalmente quando a mãe estava fora de casa ou dormindo, geralmente durante a madrugada. Ele também contou que o acusado controlava sua vida social, impedindo amizades, futebol e namoro, inclusive dentro da escola onde lecionava. Nessa época o casamento teria entrado em crise.

A mãe da vítima afirmou à Justiça que descobriu os abusos após conversar com o filho, logo depois do fim do relacionamento com o acusado. Ela disse ter ficado em choque porque o homem convivia com o adolescente desde bebê e era tratado como figura paterna dentro da família. Abaixo, leia parte do depoimento da vítima.

Flagra

Um dos pontos destacados na sentença foi o relato de uma das filhas do casal, que teria presenciado uma das cenas de abuso durante a madrugada e contado à mãe que viu o acusado beijando o órgão genital da vítima. Segundo o processo, a vítima desenvolveu graves consequências emocionais após os abusos, incluindo dificuldades de relacionamento, necessidade de acompanhamento psicológico e até tentativa de suicídio.

Na decisão, o juiz destacou que o relato da vítima foi “claro, coerente e entrosado com os demais elementos de prova”. O magistrado ressaltou ainda que, em crimes sexuais praticados sem testemunhas, a palavra da vítima possui “especial valor” quando acompanhada de outros elementos probatórios.

A sentença menciona laudos psicológicos e psicossociais que apontaram traumas decorrentes da violência sexual e o desenvolvimento de transtornos relacionados à vida sexual da vítima.

Gravação

O juiz também validou uma gravação ambiental feita durante reunião envolvendo integrantes da igreja frequentada pela família e o acusado. Segundo testemunhas ouvidas no processo, o réu admitiu ter tocado e beijado as partes íntimas do adolescente, embora tentasse justificar os atos como “cuidados”.

Contudo, no próprio depoimento à justiça, o professor negou abusos, mas alegou ter mantido “relações sexuais consensuais” com o enteado quando ele tinha mais de 15 anos, o que é negado pela vítima.

Ao decretar a perda do cargo público, o magistrado afirmou que a conduta do condenado era “totalmente incompatível com a docência”, destacando que ele utilizava também a posição de professor para ampliar o controle sobre a vítima.

Hoje, aos 22 anos, a vítima procura levar uma vida normal, mas decidiu buscar justiça em duas ações, uma criminal e outra cível, onde pede uma indenização de R$ 250 mil. Mesmo tendo perdido todos os recursos, incluindo no STJ, Wylhame continua em liberdade e trabalhando em uma escola no bairro do Laguinho.