Em liberdade monitorada, “Cara Fina” é flagrado com diversas porções de drogas

Segundo a PM, o suspeito cumpria medidas cautelares impostas pela Justiça, incluindo recolhimento domiciliar aos fins de semana e uso obrigatório de tornozeleira eletrônica

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma denúncia de moradores acabou levando a Polícia Militar até um suspeito que, mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica e proibido de circular aos fins de semana, estaria vendendo drogas livremente em uma área de invasão no bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

O flagrante ocorreu por volta de 12h40 deste domingo (17), quando militares do 8º Batalhão foram acionados por populares que relataram a presença de um homem sem camisa, usando bermuda preta e tornozeleira eletrônica, comercializando entorpecentes na Avenida Palmeiras e intimidando moradores da região.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito com as mesmas características denunciadas. Durante a abordagem, foram apreendidas 12 porções de cocaína, três porções de crack e duas porções de maconha escondidas em um recipiente plástico no bolso da bermuda.

Na sequência, os militares realizaram buscas nas proximidades e localizaram ainda uma porção maior de cocaína e uma balança de precisão dentro de uma sacola abandonada próxima ao ponto da abordagem.

O suspeito foi identificado como Thiago Douglas Amanajás Pereira Pinheiro, de 23 anos, conhecido pelo apelido de “Cara Fina”. Segundo a polícia, ele já possui condenação por tráfico de drogas e atualmente cumpre medidas cautelares com monitoramento eletrônico, devendo permanecer recolhido em casa durante os finais de semana.

Mesmo diante do material apreendido, “Cara Fina” preferiu permanecer em silêncio.

Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao CIOSP do Pacoval, onde ficou à disposição da Justiça.