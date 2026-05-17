Enchente em Tartarugalzinho mobiliza apoio federal e estadual para atender famílias atingidas

Equipes da Vigilância em Saúde devem atuar no município para monitorar a qualidade da água e prevenir surtos de doenças após a enchente

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De Tartarugalzinho (AP)

A enchente em Tartarugalzinho mobilizou uma força-tarefa entre prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal para ampliar o atendimento às famílias atingidas pelas cheias. Neste sábado (16), o prefeito Bruno Mineiro (União) recebeu no município o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) e a deputada estadual Liliane Abreu (União), que acompanharam as ações do comitê de crise montado na cidade.

Durante a agenda, Dorinaldo articulou uma reunião por chamada com a superintendente da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Cláudia Pimentel, para discutir medidas emergenciais diante dos riscos provocados pela enchente. A SVS confirmou o envio de equipes técnicas ao município para análise da qualidade da água e elaboração de um plano de contenção de doenças endêmicas no período pós-enchente.

Segundo a prefeitura, o comitê de crise segue atuando no atendimento às famílias desabrigadas e desalojadas. Entre as ações estão a distribuição de água mineral, cestas básicas, colchões, materiais de limpeza e mosquiteiros para moradores afetados pela cheia.

As medidas reúnem esforços da Prefeitura de Tartarugalzinho, do Governo do Estado do Amapá e do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, numa tentativa de reduzir os impactos causados pela enchente no município.