Equatorial avança com modernização da rede e anuncia desligamentos programados; veja onde

Macapá – A CEA Equatorial iniciou uma nova etapa de manutenção e modernização da rede elétrica em diferentes regiões do Amapá. Entre os dias 26 e 30 de maio, equipes da empresa atuarão em bairros de Macapá e também nos municípios de Mazagão e Serra do Navio, com desligamentos programados para execução dos serviços. Segundo a distribuidora, as ações incluem substituição de postes e cabos, reforço de estruturas e melhorias técnicas voltadas ao aumento da estabilidade e da segurança no fornecimento de energia elétrica.

Os trabalhos serão realizados de forma escalonada e exigirão interrupções temporárias no abastecimento em algumas localidades. A empresa orienta os moradores a evitarem qualquer aproximação da rede elétrica durante as intervenções e recomenda que aparelhos eletrônicos sejam desligados da tomada para prevenir danos.

Em Macapá, os serviços ocorrerão na região da Universidade e no bairro Buritizal. Já no interior, as equipes atuarão em trechos das rodovias AP-010 e AP-011, em Mazagão, além do Ramal da Raquel, na região de Cachaco do Amapari, em Serra do Navio.

A concessionária informou ainda que os consumidores podem obter informações pelos canais oficiais de atendimento, incluindo o site da empresa e a central telefônica 24 horas.

Veja onde e quando

Mazagão

📅 26 de maio

🕐 11h às 17h

📍 Rodovia AP-010

Macapá – Universidade

📅 26 de maio

🕐 13h às 15h

📍 Rodovia Josmar Chaves Pinto, entre o Ramal dos Promotores e o Ramal Padre Vittorio Galiane

Mazagão

📅 27 de maio

🕐 11h às 17h

📍 Rodovia AP-010

Mazagão

📅 29 de maio

🕐 11h às 17h

📍 Rodovia AP-011

Serra do Navio – Cachaco do Amapari

📅 29 de maio

🕐 13h30 às 17h30

📍 Ramal da Raquel

Mazagão

📅 30 de maio

🕐 11h às 17h

📍 Rodovia AP-010

Macapá – Buritizal

📅 30 de maio

🕐 13h às 17h

📍 Rua Professor Tostes, entre as avenidas Maria Quintela e Acelino de Leão; e Avenida Desidério Antônio Coelho, entre Canal das Pedrinhas Oeste e Rua Hildermar Maia.